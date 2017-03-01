Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США?

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Deutsche Welle
среда, 1 марта 2017 г. 15:05
Президент США Трамп намерен проводить политику сдерживания Ирана. Это может существенно повлиять и на отношения между Вашингтоном и Москвой - важнейшим партнером Тегерана в регионе.
Vladimiras Putinas ir Hassanas Rouhanis
© RIA/Scanpix

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на мировой политической арене вновь смешались все карты. Неожиданно ожили старые образы врага: новый хозяин Белого дома не только обвиняет Тегеран в том, что тот является основным спонсором международного терроризма, но и называет его источником всех бед на Ближнем Востоке.

Позицию Трампа поддерживают не только Израиль и Саудовская Аравия. Турция также выражает уверенность в том, что Иран, помимо прочего, несет ответственность за гражданскую войну в Сирии, рост влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и продолжающееся противостояние между правительственными войсками и шиитским ополчением в Йемене.

Цель США - раскол альянса между Москвой и Тегераном?

Дональд Трамп намерен проводить политику сдерживания Тегерана. При этом это может коснуться и России - важнейшего партнера Ирана в регионе. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), администрация США ищет возможности расколоть военный и дипломатический альянс между Тегераном и Москвой. Вашингтон надеется, что это поможет положить конец конфликту в Сирии, а также усилить борьбу против ИГ.

Подобные соображения не лишены основания, полагает эксперт по Ирану Али Ваез. Он напоминает, что в прошлом Россия неоднократно разыгрывала иранскую карту в ходе переговоров с США.

"Иран и Россия не являются стратегическими партнерами. В основе их сотрудничества лежат тактические соображения - к примеру, о том, что касается Сирии", - поясняет эксперт.

Иран опасается сближения России и США

Тегеран и Москва поддерживают режим Башара Асада по разным причинам, подчеркивает Ваез. Для Ирана важно, чтобы Асад остался у власти, и Сирия сохранила свою территориальную целостность, ведь Асад является важным союзником Тегерана в арабском мире.

"В свою очередь Россия готова торговаться и идти на компромиссы", - отмечает эксперт.

Впрочем, улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном зависит от Сирии не в столь большой степени.

"Куда более важную роль играют Украина, аннексия Крыма и санкции против России", - уверен Ваез.

По его словам, Трампу будет непросто сделать шаг навстречу Кремлю: еще до своей инаугурации 20 января новый хозяин Белого дома оказался под огнем критики из-за возможных связей представителей его команды с Москвой.

Кроме того, есть подозрение, что Россия с помощью хакерских атак помогла Трампу победить на выборах в США.

Несостоявшийся визит Рогозина в Тегеран

Тем временем в Тегеране с беспокойством следят за развитием событий. Иранское посольство в Москве пытается способствовать укреплению отношений с Россией.

В середине февраля иранское информагентство Mehr сообщило о предстоящем визите вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Тегеран, где он намеревался провести встречу с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом.

Deutsche Welle
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