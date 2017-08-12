Стало известно о высадке сирийского десанта в тылу ИГ* на границе с Раккой

 (1)
NEWSru.com
суббота, 12 августа 2017 г. 16:25
В ночь на 12 августа отряд сирийской армии в сотрудничестве с союзниками успешно десантировался в тыл запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* на границе провинций Хомс и Ракка. При этом военные освободили от боевиков три селения. Кроме того сообщается о полном освобождении от ИГ* города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс.
© Reuters / Scanpix

Об этом в субботу, 12 августа, пишет сирийское агентство SANA со ссылкой на военные источники. По словам одного из собеседников, операция по высадке сирийских военных в тылу ИГ* прошла ночью. Деcант забросили на 20 километров в тыл боевиков к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Отряд продвинулся вглубь еще на 21 километр и освободили селения Хирбет Макман и Аль-Кдейр. Также бойцы продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир Ар-Рахум.

В ходе операции было ликвидировано "большое количество террористов и уничтожены три танка, 17 машин, вооруженных пулеметами, семь заминированных автомобилей". Также удалось захватить два танка и несколько артиллерийских установок различного калибра.

Вместе с тем полностью освобожден от ИГ* город Ас-Сухна на востоке Хомса. "Сирийская армия совместно с союзными силами продолжают контртеррористические операции, чтобы защитить город и его окрестности, преследуя сбежавших боевиков. Саперные подразделения проводят обезвреживание и уничтожение мин и взрывных устройств, установленных террористами в зданиях и на улицах Ас-Сухна", - сообщает агентство со ссылкой на военный источник.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США готовят расследование против Китая (2)

США готовят расследование против Китая
По данным источника Politico, Трамп хочет открыть расследование в отношении Пекина по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность.

Трамп не согласился с призывом Берлина к "вербальному разоружению" (6)

Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к деэскалации риторики между США и КНДР, должна говорить только за свою страну, заявил американский президент.

Япония развернула комплексы ПРО для перехвата северокорейских ракет (2)

Japonija dislokuoja raketas žemė-oras
Системы ПРО приведены в состояние готовности в трех западных префектурах, через которые будет пролегать траектория ракет в случае их запуска Пхеньяном в сторону острова Гуам.

Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49 человек

Traukinio avarija Egipte
Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство ”Синьхуа”.

СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность (5)

СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность
США подозревают Китай в нарушении прав на интеллектуальную собственность и готовы начать расследование в отношении Пекина. О начале расследования президент Дональд Трамп намерен объявить в понедельник, 14 августа. Об этом, как передает РИА "Новости", пишет в субботу издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Facebook друзья