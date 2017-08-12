Стало известно о высадке сирийского десанта в тылу ИГ* на границе с Раккой

В ночь на 12 августа отряд сирийской армии в сотрудничестве с союзниками успешно десантировался в тыл запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* на границе провинций Хомс и Ракка. При этом военные освободили от боевиков три селения. Кроме того сообщается о полном освобождении от ИГ* города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс.

Об этом в субботу, 12 августа, пишет сирийское агентство SANA со ссылкой на военные источники. По словам одного из собеседников, операция по высадке сирийских военных в тылу ИГ* прошла ночью. Деcант забросили на 20 километров в тыл боевиков к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Отряд продвинулся вглубь еще на 21 километр и освободили селения Хирбет Макман и Аль-Кдейр. Также бойцы продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир Ар-Рахум.

В ходе операции было ликвидировано "большое количество террористов и уничтожены три танка, 17 машин, вооруженных пулеметами, семь заминированных автомобилей". Также удалось захватить два танка и несколько артиллерийских установок различного калибра.

Вместе с тем полностью освобожден от ИГ* город Ас-Сухна на востоке Хомса. "Сирийская армия совместно с союзными силами продолжают контртеррористические операции, чтобы защитить город и его окрестности, преследуя сбежавших боевиков. Саперные подразделения проводят обезвреживание и уничтожение мин и взрывных устройств, установленных террористами в зданиях и на улицах Ас-Сухна", - сообщает агентство со ссылкой на военный источник.