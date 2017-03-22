Стало известно о гибели девяти россиян в Сирии

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Republic.ru
среда, 22 марта 2017 г. 13:15
В результате боевых действии в Сирии в 2017 году погибли не менее десятка бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
Sirija, Barados slėnis
© Sipa

Об этом в своем обзоре сообщили активисты группы Conflict Intelligence Team (CIT), информирует Republic.

По данным CIT, бойцы ЧВК участвовали в том числе в двух операциях по освобождению Пальмиры от ИГИЛ. Как отметили авторы обзора, "значительное количество имен еще предстоит установить".

"Случаи смерти российских наемников характеризуются весьма поздним оповещением близких о потере (от двух недель и более), неточностью дат смерти, доставкой тел в запаянных "цинках" с просьбой не вскрывать их. Кроме того, российское Минобороны никогда не подтверждает их гибель, хотя зачастую оказывается вынуждено подтвердить гибель военнослужащих (особенно после публикаций журналистов и расследователей). Подавляющее большинство выявленных наемников ранее участвовали в боевых действиях на Донбассе, некоторые имели ранения. Многие из вагнеровцев имели опыт службы в спецподразделениях и горячих точках", — указано в материалах CIT.

В CIT назвали имена российских наемников, погибших в Сирии: Алексей Найнодин, Роман Руденко и Константин Задорожный (погибли предположительно 31 января 2017 года), Иван Слышкин (погиб 12 февраля), Василий Юрлин (погиб 20 февраля), Александр Сагайдак (погиб в конце февраля, точная дата неизвестна).

31 января также погибли Юрий Сокальский (CIT не нашла о нем данных в открытых источниках) и еще один боец ЧВК, имя которого пока не установлено. По предварительным данным, в боях за Пальмиру также погибли "вагнеровцы" Александр Тычинин, Михаил Нефедов и Дмитрий Маркелов.

В начале марта Минобороны подтвердило смерть в районе Пальмиры российского военнослужащего Артема Горбунова. Тогда же по поводу смерти Ивана Слышкина в министерстве сообщили, что "по учетным данным,… он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас".

Таким образом, в Минобороны признали, что во время операции в Сирии погибли 30 военных и две медсестры. Сколько всего российских военнослужащих находится в Сирии, официально не сообщается.

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