Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии

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NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 07:49
Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, получивший тяжелые ранения в Сирии, пострадал в результате нападения на автоколонну, направлявшуюся в сторону города Хомс.
Russian soldiers in Syria
© AFP/Scanpix

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников, близких к Минобороны России.

По словам собеседников издания, инцидент произошел 16 февраля 2017 года. Милюхин, который к тому времени уже два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова, вместе с пятью военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны. Он должен был оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, а также донести до них новые вводные Генштаба Вооруженных сил России.

Однако в 4 км от Тияса "Тигр" был подорван с помощью мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного вблизи дороги, а по самой автоколонне боевики открыли огонь. В результате нападения погибли четверо из шести человек, находившихся в бронемашине. Их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако пресса сообщила, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Милюхину при взрыве оторвало обе ноги, один из осколков выбил ему глаз. В считаные часы генерала эвакуировали силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики в течение недели боролись за его жизнь, затем военного переправили в московский госпиталь имени Бурденко. В настоящее время, по словам медиков, прямой угрозы жизни генерала нет.

Петр Милюхин стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. Всего Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих. По сведениям "Коммерсанта", обстановка в Хомсе остается сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники.

NEWSru.com
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