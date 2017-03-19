Стал известен секретный план действий на случай смерти Елизаветы II

"Ее королевство переживает беспокойные времена, а подданные отказываются признавать, что когда-то ее правление закончится. Поэтому у королевского двора есть план", — с этих слов начинается текст в The Guardian о том, как Британия встретит известие о смерти любимой королевы.

По данным Национальной статистической службы, 90-летняя королева в среднем может прожить еще четыре года и три месяца, сообщает Metronews.

"Королева приближается к концу своего правления в самый беспокойный момент, когда неясно место Британии в мире, а само королевство раздирают внутриполитические противоречия", — пишет The Guardian.

План действий на случай смерти королевы Елизаветы II есть у Букингемского дворца, правительства и британской общенациональной телерадиовещательной организации "Би-би-си".

Согласно одной из веток развития событий, 90-летняя Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В последние часы рядом с ней будут находиться родственники и врачи. Одним из самых важных людей в последние минуты ее жизни станет личный врач Хью Томас. Именно он будет решать, кому можно войти в королевские покои, и какую информацию о состоянии здоровья можно разглашать.

После смерти трон унаследует принц Чарльз, его братья и сестра поцелуют ему руку. Премьер-министр узнает о смене власти по кодовой фразе: "Лондонский мост рухнул". О кончине королевы сообщат главам 15 правительств, где британская королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран — членов Британского Содружества. Только после этого сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ, передает "Интерфакс". В обязанности BBC входит задача активировать систему оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Известно, что у большинства СМИ уже заготовлены тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Журналисты The Times, например, написали материалы сразу на 11 дней вперед.

Все это время жители Великобритании не будут знать о кончине монарха. Так как исключительное право "Би-би-си" на передачу такого сообщения уже не действует, новость передадут с пометкой "Срочно" в британское агентство Press Association и во все мировые СМИ.

По информации газеты, крупные мировые СМИ уже готовы к прискорбным известиям. В эфир отправятся некрологи и заранее заготовленные материалы. Например, у газеты The Times таких статей хватит на 11 дней, а телеканалы Sky News и ITN неоднократно проводили "учения", отрабатывая детальный план действий.

Помимо прочего, сотрудники "Би-би-си" проводят подобные "учения" уже на протяжении 30 лет. Они репетируют всевозможные сценарии кончины членов королевской семьи. Главная цель — помочь журналистам найти нужные слова в нужный час.

В этом году Елизавета II отметила сапфировый юбилей правления — на троне она находится 65 лет и является старейшим монархом в мире. Она была коронована 2 июня 1953 года. До этого рекорд продолжительности пребывания на троне принадлежал королеве Виктории.

Мать нынешней королевы дожила до 101 года, а церемония ее похорон прорабатывалась и уточнялась на протяжении более чем 20 лет. Саму королеву-мать происходящее нисколько не шокировало — она сама принимала участие в подготовке церемониала.

В случае с Елизаветой II все еще серьезнее. Ведь речь идет о прощании с действующим монархом, чего в Британии не было с 1952 года, когда ушел из жизни ее отец, король Георг VI, пишет газета "АиФ".

90-летняя королева является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Под Рождество Елизавета II тяжело переболела простудой, но сейчас ездит верхом на пони, управляет внедорожником и принимает важные решения. Недавно во время двухдневного визита в Северную Ирландию в ответ на вопрос журналистов о самочувствии королева съязвила: "В любом случае, я еще жива. Ха".

В случае кончины Елизаветы II новым королем будет провозглашен принц Чарльз. Согласно ритуалу, члены королевской семьи поцелуют ему руку.

Британские экономисты и социологи признают, что смерть Елизаветы II станет для страны потрясением. Подавляющее большинство британцев, живущих ныне, в своей жизни с переходом власти от монарха его преемнику не сталкивались. Ведь в последний раз это событие случилось 65 лет назад, в далеком 1952 году.

Эксперты считают, что страна остановится по меньшей мере на 12 дней, вплоть до похорон. Фондовые рынки и банки закроются на неопределенный срок. Потери от этого для экономики Великобритании будут исчисляться миллиардами, однако традиция в данном случае сильнее прагматизма.

В день похорон принцессы Дианы вдоль маршрута процессии выстроились около миллиона человек. Эксперты считают, что в день прощания с Елизаветой эта цифра будет перекрыта в несколько раз. С прилавков британских магазинов сметут цветы — при прощании с Дианой общее число букетов приближалось к миллиону, и теперь это число, скорее всего будет также перекрыто.

Телевизионная аудитория похорон принцессы Дианы достигала 2,5 миллиардов человек. Трансляция похорон может собрать у экранов еще больше людей. Похороны Елизаветы II вполне могут стать самой грандиозной церемонией подобного рода в мире за последние столетия, пишет "АиФ".

В дальнейшем предстоит осуществить еще немало процедур, связанных со сменой монарха. Так, немедленно будет начата чеканка монет с портретом Чарльза. Из обращения будут выведены почтовые марки с изображением королевы. Даже гимн претерпит изменения — вместо "Боже, храни королеву" он будет звучать как "Боже, храни короля".

Военная и полицейская символика с инициалами Елизаветы также будет в кратчайшие сроки заменена на новую. Произойдет и замена паспортов, так как в них присутствует упоминание Ее Величества. Вероятно, что спустя несколько лет после смерти памятник Елизавете II будет установлен на Трафальгарской площади, на четвертом постаменте, который ныне используют для временных статуй.