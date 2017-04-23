США желают обезопасить выборы в других странах от России

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Deutsche Welle
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 10:34
США расследуют вмешательство России в президентские выборы, чтобы подобное не произошло в других странах. Об этом спикер конгресса США заявил в Таллине.
© AP / Scanpix

Конгресс США расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года для того, чтобы подобного не произошло с другими странами. Об этом в субботу, 22 апреля, в Таллине заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

"Смыслом нашего расследования является доскональное выяснение того, что и как было сделано (Россией - Ред.), чтобы мы могли предупредить и помочь нашим союзникам предотвратить подобное у них", - заявил Пол Райан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
"Мы точно знаем"

О вмешательстве России в американские выборы он говорил как о доказанном факте. "Мы точно знаем одну вещь - то, что Россия вмешалась в наши выборы", - цитирует политика агентство AP.

Пол Райан поблагодарил Эстонию за вклад в национальную оборону. Эстония является одной из стран, выполняющих правила НАТО по выделению на оборону двух процентов ВВП страны. "Приверженность США европейской безопасности и НАТО непоколебима", - заявил он.

Deutsche Welle
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