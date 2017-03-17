США зареклись обвинять Британию в прослушке Трампа

США согласились не повторять обвинения в адрес британской службы электронной разведки, которая якобы занималась прослушкой телефонных разговоров Дональда Трампа в его бывшей штаб-квартире "Трамп-тауэр" во время предвыборной кампании в США.

В Центре правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) ранее назвали эти обвинения, выдвинутые пресс-секретарем Трампа Шоном Спайсером, абсурдными и смешными и призвали их игнорировать.

Спайсер заверил британские власти, что не повторит подобных обвинений.

"Мы получили уверения от Белого дома, что подобные обвинения не повторятся", — заявил представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Image caption Центр правительственной связи Британии счел обвинения в свой адрес слишком чувствительными, чтобы оставлять их без ответа, отмечают комментаторы

В начале марта Дональд Трамп заявил, что его бывшая штаб-квартира "Трамп-тауэр", где базировался предвыборный штаб, прослушивалась спецслужбами.

В причастности к прослушке он обвинил своего предшественника Барака Обаму. "Кошмар! Только узнал, что Обама подключился к моей башне аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!" — писал Трамп в "Твиттере".

Никаких подтверждений этим обвинениям он не представил. С тех пор и политики и представители спецслужб заявляли, что никаких свидетельств о прослушке нет.

Тем не менее, президент США попросил комитет по разведке конгресса проверить эти сообщения в рамках проводимого им расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию.

Версию о том, что телефоны в "Трамп-тауэр" прослушивались с помощью британской разведки, первым выдвинул бывший судья Эндрю Наполитано в эфире телеканала Fox News, где он работает юридическим аналитиком.

После выступления Наполитано Шон Спайсер сказал, что Обама якобы использовал для прослушки не американскую разведку, а британский GCHQ. "Он не использовал АНБ, он не использовал ЦРУ, он не использовал ФБР, и он не использовал министерство юстиции — он использовал GCHQ", — утверждал Спайсер.

При этом пресс-секретарь Трампа подчеркивал, что нынешний президент США не обвинял своего предшественника ни в чем конкретном. "Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", — сказал Спайсер журналистам.

Об отсутствии доказательств прослушки уже заявили: