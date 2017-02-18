США за месяц депортировали 117 кубинских мигрантов

За последний месяц США депортировали на родину 117 кубинских мигрантов, сообщает кубинская правительственная газета Granma.

В пятницу двух женщин отправили в Гавану на рейсе, специально организованном для возвращения кубинских мигрантов.

До этой пятницы кубинских мигрантов отправляли на родину на коммерческих авиарейсах или на морских судах.

Депортации связаны с изменением миграционной политики США. Согласно ранее действовавшим правилам кубинцы, попавшие на территорию США, могли оставаться в стране без получения визы.

Предыдущий президент США Барак Обама отменил особый миграционный режим для кубинцев за несколько дней до того, как покинул Белый дом. Это решение было принято в рамках улучшения отношений с Кубой.

Власти острова долгое время добивались отмены этого режима. Они объясняли, что из-за возможности остаться в США и получить вид на жительство в стране многие кубинцы решаются на опасные путешествия.

От решения Обамы пострадали простые кубинцы, мечтающие переселиться в Соединенные Штаты. Сотни из них оказались на полпути в США, когда решение было принято.

Многие жители острова, которые хотели воплотить в жизнь свою "американскую мечту", теперь отказываются от этих планов.

Всего, как утверждает Granma, соседи Кубы после изменения политики США выслали на родину 680 кубинских мигрантов.

400 человек отправила на Кубу Мексика, еще 117 — Багамские острова и 39 — Каймановы острова.