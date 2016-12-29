США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак

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bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 21:56
Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России.
© AFP/Scanpix

Как сообщается, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.

Президент США Барак Обама, комментируя вводимые санкции, назвал их необходимым и адекватным ответом на действия России. Высылаемых российских дипломатов Обама назвал "разведчиками".

Как говорится в сообщении на сайте минфина США, Вашингтон закрывает две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Доступ российских дипломатов на территорию миссий будет закрыт уже в пятницу в 12 часов дня по местному времени.
Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию США в течение 72 часов.

Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, также затрагивают шесть человек и пять ведомств, среди которых есть ФСБ России. Среди попавших в список лиц значатся командование ГРУ: начальник ГРУ Игорь Коробов, а также его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Также минфин США упоминает Игоря Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ. Ранее Игорь Костюков нигде не упоминался в этом качестве.

Еще два российских гражданина из этого списка - Алексей Белан и Евгений Богачев - называются ФБР "хакерами" и уже давно объявлены в международный розыск. ФБР подозревает их в вымогательстве, компьютерных взломах, хищении личных данных и других видах мошенничества.

В российской Госдуме, комментируя решение о санкциях и высылке дипломатов, заявили, что это решение "напоминает агонию уходящей команды Барака Обамы.

"Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать", - сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не оставят без ответа возможные санкции со стороны уходящей администрации США. "Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - заявила она.

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