США выразили протест в связи с ограничением использования дипсобственности в России

Вашингтон выразил Москве протест в связи с решением российской стороны ответить на новые американские санкции, сообщает The Washington Post. В МИДе ограничения по использованию собственности называют ответными мерами на еще не принятые новые жесткие санкции. Впрочем, в ночь на субботу Белый дом объявил о готовности президента Дональда Трампа подписать принятый конгрессом законопроект в нынешнем виде.

"Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", - заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

На фоне введения новых санкций против России Министерство иностранных дел РФ в пятницу объявило о дипломатических ограничениях в отношении Соединенных Штатов. Ведомство потребовало от посольства США с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

МИД России также потребовал, чтобы к 1 сентября количество американских дипломатов и технических сотрудников, работающих на территории России, было сокращено до 455 человек. Отмечается, что такое же количество российских дипломатов и сотрудников технического персонала находится в США.

В МИДе добавили, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

Новый пакет ограничений со стороны США может стать самым масштабным с начала 2014 года, документ в основном касается российского энергетического сектора. Кроме того, он ограничивает полномочия президента по отмене или сокращению введенных ранее санкций. Окончательная версия законопроекта направлена в Белый дом.

В российском внешнеполитическом ведомстве принятие документа назвали "шантажом, нацеленным на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и для бизнеса. В МИД подчеркнули, что закон призван создать "недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".