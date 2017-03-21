США вводят ограничения на провоз электроники в самолетах

bbcrussian.com
вторник, 21 марта 2017 г. 11:55
Власти США вводят запрет на провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты. Запрет коснется пассажиров, прилетающих из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Phoenix oro uostas, Arizona (JAV)
© AOP nuotr.

Пока официального заявления об этом сделано не было. Ожидается, что министерство внутренней безопасности США объявит об этих мерах во вторник.

Источник в американской администрации рассказал Би-би-си, что ограничения коснутся девяти авиакомпаний, самолеты которых прилетают в США из 10 аэропортов.

Согласно американским СМИ, эти меры вызваны новыми разведданными и коснутся всех больших электронных устройств, таких как ноутбуки, планшеты, DVD-проигрыватели и приставки для компьютерных игр. Мобильные телефоны и смартфоны по-прежнему можно будет проносить с собой на борт самолета.

На данный момент до конца не ясно, на какие именно авиалинии распространится это распоряжение и как долго оно пробудет в силе.

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines сообщила в понедельник в своем официальном "Твиттере", что пассажирам придется отказаться от электронных устройств - исключая медицинские приборы и мобильные телефоны - в салоне при полете в Северную Америку, однако затем твит был удален.

Среди североамериканских городов, указанных Royal Jordanian - Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Монреаль.

Пресс-офис конгресса США сообщил Ассошиэйтед пресс, что министр внутренней безопасности Джон Келли в течение минувших выходных связался с конгрессменами и рассказал им, какие именно соображения безопасности стоят за ограничением на провоз электроники в салоне самолетов.

По данным американских СМИ, эта директива обсуждалась в течение нескольких недель.

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