США ввели санкции против российской ЧВК "Вагнер"

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Телеканал "Дождь"
вторник, 20 июня 2017 г. 19:00
США расширили санкции против России. Об этом сообщается в списке, опубликованном Минфином США.
© Shutterstock nuotr.

В список добавили частную военную компанию «Вагнер» и ее командира Дмитрия Уткина, кейтеринговую фирму «Конкорд» миллиардера Евгения Пригожина, дочерние структуры «Транснефти», также там присутствуют заместитель главы Минэкономразвития Сергей Назаров, член Совфеда Александр Бабаков.

Кроме того, под санкции попал охранный холдинг «Волк», предположительно, он связан с лидером байкеров «Ночные волки» Александром Залдостановым, также известном как Хирург. Вместе с ним упоминается и байк-центр байкеров в Нижних Мневниках.

В документе также присутствуют российские банки, которые работают на территории Крыма. Среди них — Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, «Рублев», «Северный кредит», «Ярославич», «Центр международных расчетов».

Всего в перечне 38 физических лиц и организаций.

Телеканал "Дождь"
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