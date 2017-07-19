США ввели новые санкции против Ирана

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Deutsche Welle
среда, 19 июля 2017 г. 08:19
Правительство США во вторник, 18 июля, ввело новые санкции против Ирана.
© Scanpix

США объясняют этот шаг тревогой в связи с развитием ракетной программы страны и поддержкой, которую Тегеран оказывает террористическим организациям. Накануне Вашингтон предупредил, что Иран "не придерживается духа договоренностей по ядерной программе". Санкции введены против 18 компаний и физических лиц.

"Введение санкций — это сигнал о том, что США не могут и не собираются терпеть провокационные и дестабилизирующие действия Ирана", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Предыдущие санкции против Ирана были введены администрацией Трампа в феврале 2017 года и были связаны с запуском баллистической ракеты. Во время визита в Саудовскую Аравию в мае этого же года Дональд Трамп резко выступил против Ирана, обвинив эту страну в "глобальном экстремизме" и финансировании террористов.

Deutsche Welle
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