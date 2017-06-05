США: в промзоне в Орландо произошла стрельба, есть погибшие

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bbcrussian.com
понедельник, 5 июня 2017 г. 17:20
Несколько человек погибли в результате стрельбы в американском городе Орландо в штате Флорида, сообщает местная полиция.
© AP / Scanpix

По данным полиции, стрельба произошла в промышленной зоне города. О других обстоятельствах инцидента пока не сообщается. Сейчас ситуация на месте происшествия взята под контроль, отмечают в полиции.

Стрельба произошла незадолго до первой годовщины нападения на гей-клуб Pulse в Орландо. Тогда погибли 49 человек и еще более 50 получили ранения.

12 июня 2016 года Омар Матин, вооруженный пистолетом и многозарядной винтовкой армейского образца, открыл огонь по посетителям гей-клуба.

Стрельба в Орландо стала самым крупным по количеству жертв вооруженным нападением на людей в общественных местах в истории США. Нападавшего в итоге застрелили полицейские.

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