США в ближайшее время объявят о новых санкциях против Сирии

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NEWSru.com
суббота, 8 апреля 2017 г. 07:24
Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о введении нового пакета экономических санкций в отношении Сирии.
JAV pajėgos smogė Sirijai
© Reuters / Scanpix

С таким заявлением министр финансов США Стивен Мнучин выступил в пятницу, 7 апреля, спустя менее суток после американского ракетного удара по военному аэродрому правительственных войск Сирии в провинции Хомс.

"США готовят экономические санкции против Сирии. Санкции являются очень важным инструментом", - цитирует Мнучина ТАСС.

Отметим, что несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изменил отношение к своему сирийскому коллеге Башару Асаду после информации о применении химического оружия в провинции Идлиб. По его словам, то, что химическая атака - это "совершенно новый уровень, хуже ситуация быть уже не может".

"Эти ужасные деяния режима Асада терпеть невозможно. США стоят вместе с союзниками во всем мире, осуждая этот ужасный инцидент и все другие ужасные инциденты", - добавил американский лидер.

Сам Асад причастность к химической атаке категорически отрицает. В Министерстве обороны РФ ранее утверждали, что сирийская авиация действительно наносила удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб, но это была бомбардировка склада боеприпасов, где, как оказалось, террористы хранили арсеналы с химоружием.

Несмотря на отсутствие доказательств химической атаки, в ночь на 7 апреля с кораблей США в Средиземном море по военной базе правительственных войск Сирии было выпущено 59 ракет Tomahawk. В Кремле эти действия расценили как нарушение международного права под надуманным предлогом.

NEWSru.com
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