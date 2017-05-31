США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет

Система Ground-based Midcourse Defense (GMD) призвана перехватывать баллистические ракеты на среднем (маршевом) участке траектории. Нынешнее испытание было первым полноценным тестом системы, который включал запуск ракеты-имитатора.

Запуск имитатора межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на полигоне, расположенном на Маршалловых островах. Далее военным удалось отследить траекторию ракеты, в том числе с помощью радаров морского базирования, сообщает Пентагон.

Ракета-перехватчик была запущена с базы ВВС Ванденберг (Калифорния). По данным военных, перехватчик настиг ракету и успешно уничтожил имитатор "прямым попаданием".

Как отмечает "Голос Америки", тест проведен на фоне растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

"Перехват сложной, представляющей угрозу цели в виде межконтинентальной баллистической ракеты - это невероятное достижение для системы GMD и краеугольный камень этой программы", - цитирует "Интерфакс" заявление директора Агентства по противоракетной обороне США Джима Сайринга.

По его словам, "эта система жизненно важна для защиты нашей родины, и данное испытание демонстрирует, что мы обладаем боеспособными и надежными силами сдерживания против высоковероятной угрозы".

Reuters отмечает, что успех испытания не был гарантирован. И перед его началом в ходе брифинга для журналистов представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис подчеркивал, что эта система - лишь один элемент стратегии, которую американские военные могут использовать при угрозе.

Испытание GMD прошло спустя сутки после очередного ракетного теста, проведенного Северной Кореей. На этот раз ракета, пролетев около 450 км, упала в экономической зоне Японии. В КНДР рапортовали об уничтожении цели и успешном запуске.

Новые ракетные пуски КНДР прокомментировали в российском МИДе. Первый замглавы ведомства Владимир Титов заявил, что Москва осуждает действия Северной Кореи, но при этом призывает партнеров "к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе".