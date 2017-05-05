США требуют от НАТО официально присоединиться к коалиции против ИГ

Deutsche Welle
пятница, 5 мая 2017 г. 17:20
Вашингтон требует, чтобы НАТО стала официальным членом коалиции по борьбе с "Исламским государством", сообщает Der Spiegel. Правительство ФРГ до сих пор было категорически против этого.
Šiauliuose nusileido vienas moderniausių NATO žvalgybos orlaivių
© Alfredas Pliadis

Между Германией и США назревает новый конфликт по поводу участия НАТО в борьбе против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Американцы требуют, чтобы альянс официально присоединился к коалиции по борьбе с ИГ, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 5 мая.

Правительство ФРГ до сих пор было категорически против этого. В качестве обоснования своей позиции оно заявляло, что участие НАТО усилит конфликты в регионе или как минимум затруднит поиски мирного урегулирования. В операции по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке в настоящее участвуют лишь отдельные страны НАТО, но не альянс в целом.

Представитель НАТО в пятницу отказался комментировать данную тему, однако источники в альянсе подтвердили требование США, которое рассматривается в контексте первого саммита НАТО с участием президента США Дональда Трампа, запланированного на 25 мая. Трамп уже на протяжении многих месяцев добивается более активного участия НАТО в борьбе с терроризмом а также решения европейских партнеров увеличить расходы на оборону.

НАТО оказывает лишь косвенную поддержку в борьбе против ИГ, предоставляя, к примеру, авиационные комплексы радиообнаружения AWACS и обучая иракских солдат, воюющих с джихадистами. По словам источника в НАТО, впредь комплексы AWACS могут быть, использованы и для координации боевой авиации в регионе, однако они не будут напрямую участвовать в управлении воздушными рейдами.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США требуют от НАТО официально присоединиться к коалиции против ИГ

Šiauliuose nusileido vienas moderniausių NATO žvalgybos orlaivių
Вашингтон требует, чтобы НАТО стала официальным членом коалиции по борьбе с "Исламским государством", сообщает Der Spiegel. Правительство ФРГ до сих пор было категорически против этого.

Самолет Управления делами президента РФ нарушил воздушное пространство Эстонии (2)

Самолет Управления делами президента РФ нарушил воздушное пространство Эстонии
В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вошел принадлежащий государственному учреждению Российской Федерации самолет.

Глава Еврокомиссии: английский язык теряет значение в Европе (3)

Глава Еврокомиссии: английский язык теряет значение в Европе
Английский язык сдает свои позиции в Европе, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Такое заявление он сделал на конференции в Италии, где выступил с речью на французском, а не на английском языке.

Северная Корея обвинила ЦРУ в подготовке покушения на Ким Чен Ына (3)

Северная Корея обвинила ЦРУ в подготовке покушения на Ким Чен Ына
Американские и южнокорейские агенты пытаются убить лидера КНДР Ким Чен Ына, утверждают северокорейские СМИ. В заявлении говорится, что Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" террористов.

Суд обязал J&J выплатить $110 млн заболевшей раком американке (2)

Суд обязал J&J выплатить $110 млн заболевшей раком американке
Суд присяжных штата Миссури обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более 110 млн долларов женщине из штата Вирджиния.
Facebook друзья
Rambler's Top100