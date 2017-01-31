США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ракет

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Deutsche Welle
вторник, 31 января 2017 г. 11:15
Совбез ООН соберется на экстренное заседание после иранских ракетных запусков. Консультации были инициированы США после призывов Израиля к действиям.
UN Security Council
© AFP/Scanpix

Совет Безопасности ООН во вторник, 31 января, соберется на экстренное заседание в связи с экспериментальными запусками баллистических ракет средней дальности, произведенными Ираном.

Запрос о срочных консультациях был направлен представителем США после того, как израильский постпред при ООН Данни Данон призвал к реакции Совбеза. Заседание состоится в 18:00 мск.

Как заявил Данон, иранский ракетный запуск, состоявшийся 29 января неподалеку от города Семнана к востоку от Тегерана, нарушает резолюции ООН, которые запрещают Тегерану производить запуски ракет, которые могут иметь ядерный потенциал.

"Мировое сообщество не должно зарывать голову в песок перед иранской агрессией", - считает Данон. "Члены Совбеза ООН должны немедленно предпринять действия в ответ на поведение Ирана, которое подвергает опасности не только Израиль, но и весь Ближний Восток", - добавил израильский политик.

Deutsche Welle
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