США сообщили о начале поставок вооружений сирийским курдам

 (2)
bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 07:49
Американские военные начали поставлять легкие вооружения сирийским курдам, которые будут принимать участие в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".
© DELFI / Domantas Pipas

Как отмечает корреспондент Би-би-си, США рассматривают отряды курдов, входящие в альянс вооруженной оппозиции, как часть сил по борьбе с ИГ.

Однако решение Вашингтона может вызвать гнев Турции, которая обвиняет курдов в сепаратизме.

Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет

Pentagonas
США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет над Тихим океаном: радары засекли ракету-имитатор, а перехватчик сбил ее, отчитался Пентагон. В оборонном ведомстве заявили о "высоковероятной" угрозе реальных запусков, как заключили СМИ, в первую очередь со стороны КНДР. На сайте Пентагона обещают опубликовать фото и видео запуска, пишет NEWSru.com.

В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"

В Швейцарии впервые вынесли приговор за лайк в Фейсбуке
Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за "лайк" в социальной сети "Фейсбук". Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).

Адвокат Трампа отказался говорить в конгрессе о связях с Россией (1)

Адвокат Трампа отказался говорить в конгрессе о связях с Россией
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил запросы от двух комиссий конгресса, которые расследуют предполагаемое вмешательство России в политический процесс в США. Он отказался давать показания в конгрессе.

Совет Европы расследует данные о взятках членам ПАСЕ от Азербайджана

Совет Европы расследует данные о взятках членам ПАСЕ от Азербайджана
Совет Европы начал расследование по подозрению в том, что некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выполняют указания властей Азербайджана.

США сообщили о начале поставок вооружений сирийским курдам (2)

США сообщили о начале поставок вооружений сирийским курдам
Американские военные начали поставлять легкие вооружения сирийским курдам, которые будут принимать участие в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".
Facebook друзья
Rambler's Top100