США сократят финансирование Украины на две трети

Американский бюджет на 2018 год предусматривает резкое сокращение помощи развивающимся странам — больше чем на треть. Так, Украине выделят 177 миллионов долларов вместо планировавшихся ранее 570 миллионов долларов.

Расходы на Китай сократятся на 94 процента до 1,5 миллиона долларов, а на Белоруссию, Казахстан и Польшу — полностью. Африканские страны получат на 13 процентов меньше обычного, восточноазиатские — на 40 процентов меньше, ближневосточные — на семь процентов меньше. Поддержку европейских развивающихся государств сократят на 57 процентов.

Президент США Дональд Трамп намерен поставить нужды Америки «на первое место». При этом новый бюджет предполагает сокращение расходов на развитие США и увеличение оборонного бюджета.