США сократят финансирование Украины на две трети

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snob.ru
вторник, 25 апреля 2017 г. 15:05
В 2018 году США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69 процентов, пишет Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа
Ukrainian flag
© Reuters/Scanpix

Американский бюджет на 2018 год предусматривает резкое сокращение помощи развивающимся странам — больше чем на треть. Так, Украине выделят 177 миллионов долларов вместо планировавшихся ранее 570 миллионов долларов.

Расходы на Китай сократятся на 94 процента до 1,5 миллиона долларов, а на Белоруссию, Казахстан и Польшу — полностью. Африканские страны получат на 13 процентов меньше обычного, восточноазиатские — на 40 процентов меньше, ближневосточные — на семь процентов меньше. Поддержку европейских развивающихся государств сократят на 57 процентов.

Президент США Дональд Трамп намерен поставить нужды Америки «на первое место». При этом новый бюджет предполагает сокращение расходов на развитие США и увеличение оборонного бюджета.

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