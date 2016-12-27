США сохранили первенство в мире по экспорту оружия

 (2)
NEWSru.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 11:30
Соединенные Штаты в 2015 году вновь заняли первое место среди стран-экспортеров военной продукции.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

За прошлый год США заключили сделки по продаже вооружений на 40 млрд долларов, что составляет половину от всех соглашений на мировом рынке оружия, пишет newsru.com

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование, проведенное американским конгрессом. Согласно его результатам, США удалось значительно опередить Францию, которая с продажами на 15 млрд долларов занимает вторую строчку в списке экспортеров вооружений.

При этом обе страны увеличили экспорт оружия в 2015 году. У США продажи выросли на 4 млрд долларов, у Франции - более чем на 9 млрд.

Наиболее значимыми для Соединенных Штатов направлениями экспорта вооружений в 2015 году стали Саудовская Аравия, Ирак, Катар и Южная Корея.

Доходы России от продажи оружия в 2015 году незначительно снизились: с 11,2 млрд долларов в 2014 году до 11,1 млрд долларов в 2015-м. В докладе отмечается, что внимание Москвы было сосредоточено на странах Латинской Америки, в особенности - Венесуэле.

Выручка Китая в 2015 году достигла 6 млрд долларов. В предыдущем году она составляла всего более 3 млрд долларов.

Вслед за США, Францией, Россией и Китаем по объемам экспорта вооружений в списке следуют Швеция, Италия, Германия, Турция, Великобритания и Израиль.

Крупнейшими покупателями оружия в 2015 году по-прежнему оказались развивающиеся страны. Катар заключил сделки на покупку вооружений более чем на 17 млрд долларов, Египет - почти на 12 млрд долларов, Саудовская Аравия - более чем на 8 млрд долларов. Также в списке самых крупных покупателей оказались Южная Корея, Пакистан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.

Кроме того, исследование показало, что общий объем мировой торговли оружием упал с 89 млрд долларов в 2014 году до 80 млрд долларов в 2015-м. В прошлом году развивающиеся страны заключили контракты на покупку вооружений на 65 млрд долларов. Аналогичный показатель в 2014 году составлял 79 млрд долларов.

Автор доклада Кэтрин Теохари, специалист по вопросам политики в области национальной безопасности из Исследовательской службы конгресса, связывает ограничение продажи вооружений с ослаблением состояния глобальной экономики. "Опасения по поводу внутренних проблем с бюджетом заставили многие покупающие страны отложить или ограничить приобретение новых основных систем вооружения. Некоторые страны решили урезать свои покупки, направленные на модернизацию уже существующих систем, а также учебных и вспомогательных услуг", - пояснила эксперт.

Доклад "Продажи обычных вооружений развивающимся странам в 2008-2015 годах" был подготовлен Исследовательской службой конгресса, входящей в Библиотеку конгресса США, и представлен на прошлой неделе законодательным органам. Этот ежегодный мониторинг считается наиболее комплексной оценкой глобальных продаж вооружений, имеющей несекретный характер.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп призвал Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность

Donald Trump
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

СМИ: Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян

СМИ: Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян
"После нескольких лет экономических тягот и давления со стороны всего мира из-за аннексии Крыма участь России в следующем году может, наконец, улучшиться. Однако большинство скептически относится к возможности стойких изменений", - сообщает Фред Уйэр в The Chrisitan Science Monitor.

В Казахстане взят под стражу советник Назарбаева

Pasivaikščiojimas po Astaną ir didžiausią jos areną
В Казахстане по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении полномочий задержаны три чиновника, в том числе бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Нартай Дутбаев.

В деле о наезде на ярмарку в Берлине появился еще один тунисец

After the Nice style terrorist attack in Berlin
40-летний выходец из Туниса задержан полицией Германии по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря.

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России (10)

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России
"Интернет заполонила противоречивая информация с тех пор, как было объявлено, что несколько десятков членов Ансамбля имени Александрова, знаменитого военного хора и оркестра, оказались среди 92 человек, погибших, когда российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, в воскресенье рухнул в Черное море", - пишет The New York Times.
Facebook друзья
Rambler's Top100