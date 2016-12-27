США сохранили первенство в мире по экспорту оружия

Соединенные Штаты в 2015 году вновь заняли первое место среди стран-экспортеров военной продукции.

За прошлый год США заключили сделки по продаже вооружений на 40 млрд долларов, что составляет половину от всех соглашений на мировом рынке оружия, пишет newsru.com

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование, проведенное американским конгрессом. Согласно его результатам, США удалось значительно опередить Францию, которая с продажами на 15 млрд долларов занимает вторую строчку в списке экспортеров вооружений.

При этом обе страны увеличили экспорт оружия в 2015 году. У США продажи выросли на 4 млрд долларов, у Франции - более чем на 9 млрд.

Наиболее значимыми для Соединенных Штатов направлениями экспорта вооружений в 2015 году стали Саудовская Аравия, Ирак, Катар и Южная Корея.

Доходы России от продажи оружия в 2015 году незначительно снизились: с 11,2 млрд долларов в 2014 году до 11,1 млрд долларов в 2015-м. В докладе отмечается, что внимание Москвы было сосредоточено на странах Латинской Америки, в особенности - Венесуэле.

Выручка Китая в 2015 году достигла 6 млрд долларов. В предыдущем году она составляла всего более 3 млрд долларов.

Вслед за США, Францией, Россией и Китаем по объемам экспорта вооружений в списке следуют Швеция, Италия, Германия, Турция, Великобритания и Израиль.

Крупнейшими покупателями оружия в 2015 году по-прежнему оказались развивающиеся страны. Катар заключил сделки на покупку вооружений более чем на 17 млрд долларов, Египет - почти на 12 млрд долларов, Саудовская Аравия - более чем на 8 млрд долларов. Также в списке самых крупных покупателей оказались Южная Корея, Пакистан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.

Кроме того, исследование показало, что общий объем мировой торговли оружием упал с 89 млрд долларов в 2014 году до 80 млрд долларов в 2015-м. В прошлом году развивающиеся страны заключили контракты на покупку вооружений на 65 млрд долларов. Аналогичный показатель в 2014 году составлял 79 млрд долларов.

Автор доклада Кэтрин Теохари, специалист по вопросам политики в области национальной безопасности из Исследовательской службы конгресса, связывает ограничение продажи вооружений с ослаблением состояния глобальной экономики. "Опасения по поводу внутренних проблем с бюджетом заставили многие покупающие страны отложить или ограничить приобретение новых основных систем вооружения. Некоторые страны решили урезать свои покупки, направленные на модернизацию уже существующих систем, а также учебных и вспомогательных услуг", - пояснила эксперт.

Доклад "Продажи обычных вооружений развивающимся странам в 2008-2015 годах" был подготовлен Исследовательской службой конгресса, входящей в Библиотеку конгресса США, и представлен на прошлой неделе законодательным органам. Этот ежегодный мониторинг считается наиболее комплексной оценкой глобальных продаж вооружений, имеющей несекретный характер.