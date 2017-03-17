США сохраненят санкций, пока Россия не вернет Крым Украине

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Deutsche Welle
пятница, 17 марта 2017 г. 09:35
В Госдепе подчеркнули, что Крым остается частью Украины. США не признают "референдум" 2014 года, осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают РФ немедленно ее прекратить.
Rusų kariai Kryme
© AP / Scanpix

Санкции США в отношении России, введенные в связи с оккупацией Крыма, останутся в силе, пока РФ сохраняет контроль над полуостровом. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном 16 марта на официальном сайте Госдепартамента США.

"Три года назад Россия организовала нелегальный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, в то время как иностранные войска оккупировали их землю", - говорится в документе. Соединенные Штаты не признают российский "референдум" от 16 марта 2014 года, как и не признают аннексию Крыма, заявил действующий официальный представитель Госдепа Марк Тонер.

Преследования противников оккупации

Все прошедшие три года российские оккупационные "власти" в Крыму проводят кампанию подавления политического инакомыслия. По словам Тонера, правозащитные организации зафиксировали случаи насильственных исчезновений, убийств, применения пыток и принудительного помещения в психиатрические учреждения.

Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты подвергаются политически мотивированному преследованию и репрессиям. Российские оккупационные "власти" закрыли ряд НКО и независимых СМИ и последовательно не допускают в Крым международных наблюдателей.

Госдепартамент США призывал Россию прекратить подавление свободы слова, собраний, организаций и обеспечить свободу вероисповедания в Крыму. В Госдепе подчеркнули, что Крым остается частью Украины. США осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают РФ немедленно ее прекратить, говорится в документе.

Deutsche Welle
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