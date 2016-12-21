США собираются возвратить Японии части земель на Окинаве

"Возвращение 9909 акров земель станет самой крупной передачей земель японскому правительству с момента возвращения Окинавы (под японскую юрисдикцию) в 1972 году. Это позволит сократить количество земель на Окинаве, находящихся под американским управлением, на 17%", — говорится в заявлении генерал-лейтенанта Вооруженных сил США Джерри П. Мартинеса.

После поражения Японии во Второй мировой войне остров Окинава с 1945 до 1972 года находился под административным контролем США. Северный тренировочный центр, известный как лагерь Gonsalves, расположен в северной части Окинавы. Это крупнейшая американская тренировочная зона на острове.

За вычетом нескольких сооружений и дорог, передаваемую территорию почти полностью занимают тропические леса. Возвращаемые четыре тысячи гектаров — места обитания нескольких видов исчезающих растений и животных.

В этот раз Японии возвращается почти в два раза больше земель, чем было возвращено в результате всех предыдущих соглашений, подчеркнули в американских вооруженных силах.

Как сообщает агентство Kyodo, в данном районе будут построены шесть вертолетных площадок для взлетов и посадок американских конвертопланов Osprey (летательных аппаратов, сочетающих преимущества самолета и вертолета). Губернатор Окинавы Такэси Онага, добивающийся вывода Osprey из префектуры, не собирается принимать участие в торжественной церемонии передачи земель.

В рамках Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией США предоставлено право на использование объектов в целях защиты Японии и поддержание мира и безопасности на Дальнем Востоке.

Командующий морскими экспедиционными войсками США в Японии генерал-лейтенант Лоуренс Николсон заявил, что сокращение полигона на Окинаве не повлияет на работу США с правительством Японии и силами самообороны. Он пообещал, что это не последняя передача земель, учитывая желание японцев сократить американское присутствие на острове.

На острове Окинава размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадэна. На Окинаве также дислоцируется подразделение морской пехоты, которое принимает активное участие в военных операциях США по всему миру.

Договор о возвращении территорий был подписан в 1996 году, но его реализация была отложена. В мае 2016 года в префектуре Окинава произошли массовые протесты против присутствия американцев после того, как американский морпех изнасиловал и убил 20-летнюю местную жительницу.