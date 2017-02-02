США смягчили санкции против ФСБ России

США смягчили ограничительные меры, введенные 29 декабря 2016 года против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России после обнародования информации о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы, сообщает РИА "Новости".

Соответствующий документ "Генеральная лицензия номер 1" опубликован на сайте Минфина США.

Под ограничения, о которых идет речь, попало руководство ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. В черный список включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значились ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. Персональным санкциям подверглись глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы - Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Эти санкции, как отмечали СМИ, могли обернуться проблемами с ввозом в Россию любых устройств с функцией шифрования, включая мобильные телефоны, планшеты и даже обычные беспроводные мыши, поскольку все подобные устройства подлежат обязательному согласованию с ФСБ (т. н. нотификации), а американским поставщикам было запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку решению США, заявив ТАСС: "Сначала нужно понять, о чем идет речь".

"Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности", - пояснил он.

Здесь имеется в виду, что антироссийские санкции США не коснулись российских ракетных двигателей РД-180, используемых в ракетах-носителях Atlas V, которые применяются для запуска в космос американских военных и разведывательных спутников.