США: санкции будут действовать, пока Россия не вернет Крым

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bbcrussian.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 08:30
Новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

Хейли также обвинила Россию в "агрессивных действиях" на востоке Украины, где в последние несколько дней усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон.

"Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России", - сказала Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН.

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Хейли подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему считает Крым частью Украины и призывает Россию положить конец оккупации полуострова.

Комментируя выступление Хейли, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сослался на то, что жители Крыма проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ" [...] Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", - сказал российский постпред.

В ходе заседания Совбеза ООН Чуркин заявил, что власти Украины пытаются добиться не нормализации ситуации на востоке страны, а военного решения конфликта.

В последние дни в Донбассе вновь ужесточилось противостояние между вооруженными сторонниками самопровозглашенных "народных республик" и украинскими военными. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта.

В середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 года после российской аннексии Крыма и затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины. Американские власти неоднократно обвиняли Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных "народных республик" Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва последовательно отрицает эти обвинения.

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США обвинили Россию в организации кибератак на американские политические структуры. Москва это категорически отрицает.

В четверг министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России из-за обвинений в причастности к кибератакам. При этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на вопрос журналистов о решении казначейства заявил, что оно не является сигналом изменения политики США в отношении России и постепенного снятия санкций.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США было много сообщений о том, что он собирается снять с России санкции. В одном из интервью Трамп, который заявляет о желании улучшить отношения с Россией, связывал такой шаг с возможной договоренностью о сокращении ядерного арсенала. Однако затем он пообещал не снимать с России санкции в ближайшее время.

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