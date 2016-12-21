США расширили санкции против России из-за Крыма и Донбасса

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Deutsche Welle
среда, 21 декабря 2016 г. 11:20
В санкционный список США внесены российские банкиры и целый ряд фирм. Впервые под санкции попали два судна.
© Shutterstock nuotr.

США расширили санкции против России, введенные в связи с аннексией ею полуострова Крым и политикой Москвы на востоке Украины. Согласно сообщению, опубликованному во вторник, 20 декабря, на сайте министерства финансов США, в санкционный список внесены еще семь физических лиц и более 20 компаний.

Под ограничения американской стороны попали бизнесмен Евгений Пригожин, имеющий тесные деловые связи с министерством обороны России, и менеджеры банка "Россия", "АБР Менеджмент" и "Собинбанка" - Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров и Олег Минаев.

Среди компаний оказались "Новатек" и ее региональные филиалы, "Крымские порты", "Крымская железная дорогая", "Трансфлот" и другие. Кроме того, санкции введены в отношении судов под российским флагом "Маршал Жуков" и "Сталинград", которые связаны с "Трансфлотом".

В понедельник, 19 декабря, санкции против России из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины были официально продлены также Евросоюзом. Действие этих ограничительных мер продлено до 31 июля 2017 года.

Deutsche Welle
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