США расширили действие "закона Магнитского" на весь мир

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Deutsche Welle
суббота, 24 декабря 2016 г. 12:21
Президент США Барак Обама подписал в пятницу, 23 декабря, законопроект о финансировании Пентагона, который предусматривает выделение на нужды американского министерства обороны порядка 619 млрд долларов в 2017 финансовом году, а также утверждает действие "глобального акта Магнитского о подотчетности в сфере прав человека", тем самым распространяя действие "закона Магнитского" на все страны мира, тогда как ранее он касался только граждан России.
Sergejus Magnitskis
© AFP/Scanpix

Документ, в частности, позволяет президенту США "вводить санкции<…> в отношении любого иностранного лица", применительно к которому есть "убедительные основания" для обвинения его во "внесудебных расправах, использовании пыток или других грубых нарушениях международно признанных прав человека". Кроме того, закон позволяет вводить санкции против правительственных чиновников или представителей их ближайшего окружения, вовлеченных в акты коррупции и взяточничества.

Санкции предусматривают отказ во въезде в США и получении американской визы, а также блокировку активов, находящихся в американской юрисдикции.
Действие постановления распространяется на шестилетний период, однако сами ограничения в отношении физических лиц носят бессрочный характер и могут быть отменены лишь по решению главы американского государства.

История "списка Магнитского"

Сенат США 8 декабря одобрил законодательство о расширении "закона Магнитского" на весь мир. Соответствующие поправки были приняты в рамках утверждения ежегодного акта о национальной обороне (National Defense Authorization Act) — обязательного к принятию документа, который определяет политику министерства обороны США на предстоящий год. Палата представителей Конгресса США одобрила расширение "закона Магнитского" подавляющим большинством голосов еще 2 декабря.

"Список Магнитского" был разработан в Вашингтоне в 2012 году после отмены поправки Джексона-Вэника. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

Deutsche Welle
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Sergejus Magnitskis
Президент США Барак Обама подписал в пятницу, 23 декабря, законопроект о финансировании Пентагона, который предусматривает выделение на нужды американского министерства обороны порядка 619 млрд долларов в 2017 финансовом году, а также утверждает действие "глобального акта Магнитского о подотчетности в сфере прав человека", тем самым распространяя действие "закона Магнитского" на все страны мира, тогда как ранее он касался только граждан России.

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