США раскритиковали Россию и Иран из-за газовой атаки в Сирии

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Deutsche Welle
среда, 5 апреля 2017 г. 16:30
США резко раскритиковал Россию и Иран в связи с предполагаемой химической атакой сирийских войск в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли, согласно последним данным, более 70 человек, в том числе 20 детей.
© AP / Scanpix

"Как самопровозглашенные гаранты согласованного в Астане прекращения огня Россия и Иран несут большую моральную ответственность за гибель этих людей", — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он призвал Россию и Иран воспользоваться своим влиянием на сирийский режим, чтобы исключить повторение подобных трагедий в будущем. По словам Тиллерсона, случившееся в Хан-Шейхуне показывает, "как действует Башар Асад: с жестоким, бессовестным варварством".

"У тех, кто защищает и поддерживает его, включая Россию и Иран, не должно быть иллюзий по поводу Асада и его намерений. Любой, кто применяет химические вооружения против собственного народа, демонстрирует фундаментальное пренебрежение к человеческой порядочности и должен быть призван к ответу", — подчеркнул госсекретарь США. Ранее президент США Дональд Трамп возложил прямую ответственность за предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне на Башара Асада.

Министерство обороны России объяснило случившееся в Хан-Шейхуне тем, что сирийская авиация нанесла удар по складу химических боеприпасов, принадлежащему боевикам. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей в Хан-Шейхуне.

Число погибших в результате предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб в северо-западной части Сирии, по последним данным, увеличилось до 72 человек. Среди жертв трагедии в городе Хан-Шейхун — 20 детей и 17 женщин, сообщила организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR).

Правозащитники предупредили, что количество погибших может еще возрасти, поскольку некоторые люди числятся пропавшими без вести, а Хан-Шейхун утром 5 апреля вновь подвергся бомбардировке с воздуха.

Совет Безопасности ООН 5 апреля может провести голосование по резолюции, осуждающей газовую атаку в Сирии. Джихадисты, контролирующие провинцию Идлиб, обещали отомстить за бомбардировку Хан-Шейхуна.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ с негодованием отреагировал на случившееся в Хан-Шейхуне. Фотографии детей, задохнувшихся в результате предполагаемого применения отравляющего газа, "ужасают и раздирают душу", заявил в Нью-Йорке директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. Он подчеркнул, что если информация о газовой атаке в Идлибе подтвердится, то мировое сообщество должно отреагировать не только возмущением, но и принять меры, чтобы остановить насилие в Сирии. Лейк напомнил, что более 280 тысяч детей ежедневно страдают также в Алеппо, Дамаске и других сирийских городах, отрезанных от поставок гуманитарной помощи.

Deutsche Welle
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