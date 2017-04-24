США призвали Россию повлиять на ДНР и ЛНР после подрыва патруля ОБСЕ

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bbcrussian.com
понедельник, 24 апреля 2017 г. 11:55
Госдепартамент США призвал российские власти использовать свое влияние на вооруженных сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины, чтобы позволить ОБСЕ расследовать подрыв патруля Специальной мониторинговой миссии и способствовать установлению мира в Донбассе.
OSCE
© RIA/Scanpix

В заявлении ведомства говорится, что США шокированы и огорчены гибелью гражданина США, после того как автомобиль миссии подорвался на мине в Луганской области.

Ранее украинские власти по ошибке сообщили, что погибший - британец. Также известно о ранении гражданки Германии, она находится в больнице.

"США вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на востоке Украины и обеспечить заметное, объективное и не подлежащее отмене улучшение ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал к тщательному расследованию инцидента, который произошел в воскресенье 23 апреля около 10 утра в районе села Пришиб, находящегося под контролем самопровозглашенной "Луганской народной республики".‎

Предыдущий инцидент такого рода произошел в феврале, когда под обстрел сепаратистов попали наблюдатели ОБСЕ в районе Донецка.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. Украина и западные страны настаивают, что самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в Донбассе действуют при поддержке России.

Россия последовательно отрицает причастность к конфликту.

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