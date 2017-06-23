США призвали РФ обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине

Ответственность нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе несут пророссийские сепаратисты, заявила вечером в четверг, 23 июня, официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

"США глубоко обеспокоены насилием и нападками поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины против безоружных гражданских сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - указала Нойерт. Она подчеркнула, что боевики финансируются и управляются из России.

"Последний инцидент с угрозами и обстрелом автомобиля миссии ОБСЕ пророссийскими силами 20 июня является частью более широких усилий, чтобы помешать мировому сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины", - сказала представитель госдепартамента США.

По ее словам, то же относится и к ряду других, более ранних, подобных инцидентов. "Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы закончить эту кампанию запугивания, выполнять свои обязательства для обеспечения свободного, полного и безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ ", - добавила Хизер Нойерт.

Нападение на членов патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной "ДНР" станции Ясиноватая произошло 20 июня. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Власти "ДНР" вскоре заявили, что задержали злоумышленников и что провокативное нападение организовали украинские спецслужбы.