США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара

По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием.
Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий.
Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли.
Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.
Ранее американцы говорили о необходимости этих авиаударов для помощи иракским военным в освобождении Мосула.
Предугадать присутствие мирных жителей в помещении, ставшем целью бомбардировки, было невозможно, объяснили представители военного командования США.
Между тем журналисты утверждают, что число погибших мирных жителей составляет 200 человек.