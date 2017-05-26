США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара

По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием.

Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий.

Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли.

Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.

Ранее американцы говорили о необходимости этих авиаударов для помощи иракским военным в освобождении Мосула.

Предугадать присутствие мирных жителей в помещении, ставшем целью бомбардировки, было невозможно, объяснили представители военного командования США.

Между тем журналисты утверждают, что число погибших мирных жителей составляет 200 человек.