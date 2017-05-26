США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара

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bbcrussian.com
пятница, 26 мая 2017 г. 07:57
Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.
Mosulas
© Reuters/Scanpix

По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием.

Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий.

Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли.

Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.

Ранее американцы говорили о необходимости этих авиаударов для помощи иракским военным в освобождении Мосула.

Предугадать присутствие мирных жителей в помещении, ставшем целью бомбардировки, было невозможно, объяснили представители военного командования США.

Между тем журналисты утверждают, что число погибших мирных жителей составляет 200 человек.

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США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара (9)

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Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.

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