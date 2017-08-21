США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

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bbcrussian.com
понедельник, 21 августа 2017 г. 12:15
Выдача неиммиграционных виз США будет приостановлена с 23 августа по всей России. С 1 сентября процедура выдачи виз возобновиться, но только в Москве. В американских консульствах визу выдавать не будут.
JAV ambasados pastatas Maskvoje
© AFP/Scanpix

Как говорится в заявлении посольства США, это решение связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого Россия потребовала в ответ на законопроект, предусматривающий санкции против США.

Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме, говорится в заявлении американского посольства.

С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться только в посольстве США в Москве.

"Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", - сказано в заявлении.
В нем также уточняют, что все назначенные собеседования в посольстве и консульствах США в России будут отменены.

"А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", - уточнили в посольстве.

Россия 28 июля потребовала от США сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории до 455 человек. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.

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