США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

Как говорится в заявлении посольства США, это решение связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого Россия потребовала в ответ на законопроект, предусматривающий санкции против США.

Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме, говорится в заявлении американского посольства.

С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться только в посольстве США в Москве.

"Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", - сказано в заявлении.

В нем также уточняют, что все назначенные собеседования в посольстве и консульствах США в России будут отменены.

"А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", - уточнили в посольстве.

Россия 28 июля потребовала от США сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории до 455 человек. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.