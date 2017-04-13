США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу весом 9,5 тонны

Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.

Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад".

Агентство Reuters тем временем со ссылкой на официального представителя Минобороны США Адама Стампа сообщает о том, что авиаудар по позициям ИГ был нанесен бомбардировщиком MC-130.

По данным источников CNN, военный самолет США на протяжении долгого времени находился на территории Афганистана "в ожидании приказа на поражение подходящей цели".

По предварительной информации, целью авиаудара стали тоннели и пещеры ИГ. В настоящее время американские военные оценивают нанесенный террористам ущерб.

Белый дом подтвердил авиаудар по позициям ИГ в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на специальном брифинге также официально подтвердил информацию об авиаударе в Афганистане. "В 19:00 по местному времени в Афганистане США применили авиабомбу GBU-43, чтобы разрушить систему тоннелей и пещер, которую использовали террористы для перемещения", — объявил Спайсер.

По словам официального представителя Белого дома, "США крайне серьезно относятся к борьбе с терроризмом, и поэтому они должны лишить террористов возможности свободного перемещения для продолжения своей деятельности".

Спайсер также подчеркнул, что США сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Однако он отказался вдаваться в подробности, касающиеся деталей операции, и переадресовал эти вопросы в Пентагон.

Журналисты подчеркивают, что этот авиаудар стал первым в истории США использованием GBU-43 в боевых условиях. Видео испытаний "матери всех бомб" можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

GBU-43 (MOAB) — американская фугасная авиационная бомба, одна из самых больших авиабомб, оснащенных системой спутникового наведения, разработанная в 2002-2003 годах. Вес GBU-43 составляет 9,5 тонны. До этого момента в арсенале США все было 15 таких бомб.

Накануне американский президент Дональд Трамп провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По ее итогам глава государства заявил, что больше не считает НАТО "устаревшим альянсом", как он говорил во время предвыборной кампании, упрекая партнеров в недостаточном финансировании нужд военного союза.

Помимо прочих вопросов, президент США на пресс-конференции по итогам переговоров также коснулся темы Ирака и Афганистана. По его мнению, НАТО могло бы оказать поддержку иракским вооруженным силам.

"Я надеюсь, что НАТО начнет играть заметную роль, оказывая поддержку нашим иракским партнерам в их борьбе с ИГ", — заявил он. Кроме того, Трамп сообщил, что его помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер направится в Афганистан, "чтобы понять, как США могут добиться прогресса с афганскими партнерами и союзниками по НАТО".