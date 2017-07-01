США предупредили энергетические компании о хакерских атаках

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Deutsche Welle
суббота, 1 июля 2017 г. 16:52
Начиная с мая ряд американских предприятий уже подверглись нападению со стороны хакеров.
© Reuters / Scanpix

Власти США предупредили компании энергетического и ядерного сектора страны о возможных хакерских атаках. О них сказано в совместном докладе Департамента внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований, представленном в пятницу 30 июня, передает Reuters.

В документе указано, что хакеры, начиная с мая, уже атаковали ряд компаний, используя фишинговые письма для сбора информации. Власти США предупредили, что таким образом хакеры могут получить доступ к сетям этих предприятий и "скомпрометировать своих жертв". О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

"Энергетические компании всегда являются ценной целью для подобных атак. Здесь преследуются разные цели, как кибершпионаж, так и нарушение работы систем в случае конфликта", - сказано в докладе.

За последние два месяца в мире произошли две крупнейшие хакерские атаки. 27 июня вирус-вымогатель Petya атаковал правительство и ряд компаний на Украине, и затем распространился на 60 других стран. В Службе безопасности Украины обвиняют спецслужбы РФ в распространении Petya. А 12 мая вирус WannaCry заразил десятки тысяч компьютеров в 75 странах и потребовал выкуп за их разблокировку.

Deutsche Welle
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