США предлагают пересмотреть работу миротворческих сил ООН

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Deutsche Welle
пятница, 7 апреля 2017 г. 12:28
США предлагают пересмотреть миссию миротворческих сил ООН.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

Как сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли в четверг, 6 апреля, на Совете безопасности ООН в Нью-Йорке, проблема в том, что "во многих случаях миротворческая миссия ООН просто не работает".

"Мы не можем постоянно продлевать работу масштабных миссий", - подчеркнула Хейли.

По ее словам, необходимо срочно пересмотреть работу миротворческих сил в Южном Судане и Ливане.

"Помимо Африки у нас есть миссия в Косово, и если быть честными перед самими собой, в ней нет смысла. Если радикально не пересмотреть работу миссий, в итоге мы можем получить раздутые силы с неясными приоритетами и структурой", - считает она.

Хейли призвала всех членов Совета Безопасности провести совместную работу по пересмотру работы миссий.

На прошлой неделе Совбез уже сократил самую представительную и дорогостоящую миротворческую миссию в Конго до 700 человек.

Работа миротворческих сил ООН обходится в 7,3 млрд евро, большую часть расходов покрывают США, Китай, Япония, Германия и Франция.

Deutsche Welle
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