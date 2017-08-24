США поставят Украине военное оборудование на 175 млн долларов

Он заявил, что Вашингтон "рассматривает" и вопрос о поставках на Украину "летального оборонительного вооружения".

"Оборонительное оружие само по себе не является провокацией, если вы не агрессор. А Украина точно не является агрессором", - заявил Мэттис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко и глава Пентагона вместе присутствовали на параде, посвященном Дню независимости Украины.

"Несмотря на российские возражения, мы знаем, что они (российские власти - Ред.) ищут способы военной силой перекроить национальные границы", - подчеркнул Мэттис, добавив, что Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и отказываться от санкций, "пока Россия не прекратит те акции, которые их вызвали".

"Не сомневайтесь, - заявил глава Пентагона президенту, - Соединенные Штаты - на стороне Украины".

Визит Мэттиса - первая поездка министра обороны США на территорию стран бывшего Советского Союза за последние десять лет.