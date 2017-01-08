США пообещали увеличить масштаб и сложность учений в Европе

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 8 января 2017 г. 17:48
США увеличат масштаб и сложность военных учений в Европе, чтобы противостоять "агрессии со стороны России", заявил генерал-лейтенант Тим Рей после прибытия в Германию 2800 единиц военной техники из США, в том числе сотен танков, сообщает портал РБК.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рей заявил, что масштаб и сложность военных учений в Европе будут увеличены для сдерживания "агрессии со стороны России", сообщает Reuters.

"Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе", — заявил Рей в германском порту Бремерхафен, куда прибыли сотни танков, грузовиков и другой военной техники из США.

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По словам Рея, около 70 тысяч военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду "военные операции России в Украине", миграционные потоки из Сирии, и рост исламистского радикализма.

В Бремерхафен прибыли около 2800 единиц военной техники из США и около 4 тыс. военнослужащих.

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