США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17

 (13)
Deutsche Welle
пятница, 7 июля 2017 г. 13:01
Соединенные Штаты приветствуют решение Объединенной следственной группы (JIT) о проведении в Нидерландах суда по делу о крушении на востоке Украины малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в четверг, 6 июля, на сайте ведомства.
© AP/Scanpix

"Мы полностью уверены в способности нидерландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению", - подчеркивается в заявлении.

Вашингтон, говорится далее в документе, будет продолжать совместную работу с JIT в расследовании трагедии и призывает другие страны тоже сотрудничать для привлечения виновных к ответственности.
О катастрофе

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из "Бука", произведенного в России.

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat пришла к выводу, что "Бук" был привезен из РФ на территорию на востоке Украины, подконтрольную сепаратистам. Москва заявляет, что ответственность за крушение лайнера лежит на Киеве.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17 (13)

США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17
Соединенные Штаты приветствуют решение Объединенной следственной группы (JIT) о проведении в Нидерландах суда по делу о крушении на востоке Украины малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в четверг, 6 июля, на сайте ведомства.

В Ватикане жандармы прервали гей-оргию с кокаином у секретаря кардинала (9)

В Ватикане жандармы прервали гей-оргию с кокаином у секретаря кардинала
Жандармерия Ватикана в квартире 49-летнего Луиджи Капоцци, секретаря итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, прервала гей-оргию, участники которой употребляли наркотики, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

В Гамбурге погромы перед саммитом G20: горели автомобили, побиты витрины (16)

В Гамбурге погромы перед саммитом G20: горели автомобили, побиты витрины
Принимающий саммит G20 немецкий Гамбург в ночь на пятницу превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Полиция отвечала водометами и дубинками. Известно, что пострадали более 70 силовиков. О числе задержанных и пострадавших при столкновениях дебоширов данных на момент написания заметки нет.

В расписании Трампа на встречу с Путиным отвели полчаса (97)

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
В расписании президента США Дональда Трампа на встречу с президентом России Владимиром Путиным отведено 35 минут. Об этом свидетельствует расписание главы Белого дома в первый день саммита G20 в Гамбурге, опубликованное на сайте американской администрации. Как и сообщали ранее СМИ, встреча должна начаться в 15:45 по местному времени (16:45 по Москве).

Европарламент хочет приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС (7)

Европарламент хочет приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС
Евродепутаты выступают за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС. Это будет означать, что Анкара больше не будет получать из Брюсселя деньги, необходимые для проведения реформ.
Facebook друзья
Rambler's Top100