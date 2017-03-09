США перебросили морпехов в Сирию

США перебросили в Сирию несколько сотен морских пехотинцев при поддержке тяжелой артиллерии в рамках подготовки полномасштабной операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство", которую ИГ называет своей столицей. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в американской администрации.

Он подтвердил информацию газеты The Washington Post, 8 марта сообщившей об отправке военнослужащих корпуса морской пехоты США в Сирию.

По данным источника агентства, гаубицы артиллерийской батареи ВС США размещены в одном из форпостов коалиции на севере Сирии.

Кроме того, Вашингтон направит еще до тысячи военнослужащих для резерва в Кувейте, откуда они, при необходимости, будут перебрасываться для последующих операций против боевиков ИГ.

Операция по освобождению Ракки началась в мае 2016 года при поддержке авиации западной коалиции. Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF) с февраля 2017 года проводит "третью фазу" операции по освобождению города.