США отсрочили решение о выходе из Парижского соглашения по климату

Deutsche Welle
вторник, 9 мая 2017 г. 15:55
После активных попыток мирового сообщества убедить США не отказываться от участия в Парижском соглашении по климату Вашингтон отсрочил решение о выходе из этого договора.
© DELFI / Andrius Ufartas

Назначенная на вторник, 9 мая, встреча правительственных советников по подготовке соответствующего документа перенесена на неопределенный срок, передает агентство Reuters.

В качестве причины названы "трудности с датой" совещания. Целью встречи было устранить внутренние разногласия вокруг того, должен ли президент США Дональд Трамп придерживаться своего предвыборного обещания вывести страну из Парижского соглашения 2015 года. В конце апреля Трамп объявил, что решение об этом будет принято в течение примерно двух недель.

8 мая участники проходящей в Бонне конференции ООН по климату призвали Вашингтон не выходить из глобального договора. В последние недели ЕС по дипломатическим каналам также прилагает усилия, чтобы отговорить США от этого шага.

Deutsche Welle
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