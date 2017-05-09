США отсрочили решение о выходе из Парижского соглашения по климату

Назначенная на вторник, 9 мая, встреча правительственных советников по подготовке соответствующего документа перенесена на неопределенный срок, передает агентство Reuters.

В качестве причины названы "трудности с датой" совещания. Целью встречи было устранить внутренние разногласия вокруг того, должен ли президент США Дональд Трамп придерживаться своего предвыборного обещания вывести страну из Парижского соглашения 2015 года. В конце апреля Трамп объявил, что решение об этом будет принято в течение примерно двух недель.

8 мая участники проходящей в Бонне конференции ООН по климату призвали Вашингтон не выходить из глобального договора. В последние недели ЕС по дипломатическим каналам также прилагает усилия, чтобы отговорить США от этого шага.