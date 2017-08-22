США отправили на Украину первую партию угля

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Deutsche Welle
вторник, 22 августа 2017 г. 15:20
В порту Балтимора в понедельник, 21 августа, состоялась церемония отправки на Украину первой партии американского угля. Об этом сообщило в ночь на 22 августа посольство Украины в США на своей странице в соцсети Facebook.
© Reuters/Scanpix

В церемонии участвовали посол Украины в США Валерий Чалый и исполняющий обязанности замминистра торговли США Израэль Эрнандес.

700 тысяч тонн до конца года

О поставках угля Вашингтон и Киев договорились в июне во время визита президента Украины Петра Порошенко в США. Контракт между украинской компанией "Центрэнерго", контрольный пакет в которой принадлежит государству, и американской компанией Xcoal Energy & Resources был подписан в конце июля.

Ожидается, что до конца года США поставит на Украину 700 тысяч тонн угля. Стоимость угля в первой поставке должна составлять 113 долларов за тонну.

"Соединенные Штаты стали надежным источником поставок угля в Украине после того, как Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе", - говорится в сообщении посольства.

В мае министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик обратился к Государственной фискальной службе и энергетической таможне страны с просьбой конфисковать уголь добытый на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Deutsche Welle
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