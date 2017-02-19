США отправили авианосную группу в Южно-Китайское море

Командующий группой адмирал Джеймс Килби заявил, что недели тренировки в Тихом океане значительно повысили эффективность ее действий и боеготовность. "Мы планируем продемонстрировать эти возможности в процессе выстраивания прочных отношений с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует адмирала "Интерфакс".

В минувшую среду МИД КНР предупредил США о недопустимости вызовов суверенитету Китая над рядом островов в этом районе мирового океана.

До нынешнего визита Vinson побывал в Южно-Китайском море в 2015 году на совместных маневрах с участием флота и авиации Малайзии.

Китай на протяжении нескольких десятилетий ведет спор по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Претензии на эти территории также высказывают Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. В 2013 году китайские власти начали в Южно-Китайском море гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов и освоению спорных территорий.