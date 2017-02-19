США отправили авианосную группу в Южно-Китайское море

 (6)
NEWSru.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 11:25
Авианосная ударная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов во главе с авианосцем Carl Vinson начала патрулирование в Южно-Китайском море - действия Китая в этом районе ранее критиковал президент США Дональд Трамп. О начале патрулирования сообщается на сайте ВМС.
Carl Vinson
© AP/Scanpix

Командующий группой адмирал Джеймс Килби заявил, что недели тренировки в Тихом океане значительно повысили эффективность ее действий и боеготовность. "Мы планируем продемонстрировать эти возможности в процессе выстраивания прочных отношений с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует адмирала "Интерфакс".

В минувшую среду МИД КНР предупредил США о недопустимости вызовов суверенитету Китая над рядом островов в этом районе мирового океана.

До нынешнего визита Vinson побывал в Южно-Китайском море в 2015 году на совместных маневрах с участием флота и авиации Малайзии.

Китай на протяжении нескольких десятилетий ведет спор по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Претензии на эти территории также высказывают Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. В 2013 году китайские власти начали в Южно-Китайском море гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов и освоению спорных территорий.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Саудовская Аравия вслед за США назвала Иран главным спонсором терроризма (4)

Adelis al-Jubeiras
Саудовская Аравия вслед за США назвала Иран главным спонсором терроризма. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава МИД арабского государства Адель аль-Джубейр. Он указал, что Иран - единственное государство региона, где "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) не совершает терактов. На неделе американские СМИ сообщали, что США планируют собрать из противников Ирана арабский военный союз, подобный НАТО.

Ирак начал операцию по освобождению западной части Мосула

Ирак начал операцию по освобождению западной части Мосула
Багдад объявил о начале второго этапа освобождения города, считающегося последней цитаделью "Исламского государства" в Ираке.

Сеул: Следствие обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама (1)

Сеул: Следствие обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама
Брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит по приказу властей КНДР, заявило министерство объединения Южной Кореи.

Могерини напомнила РФ об ответственности за выполнение минских соглашений (39)

ES užsienio reikalų ministrų susitikimas Bratislavoje
Евросоюз настаивает на полном выполнении минских соглашений, заявила глава европейской дипломатии в ходе встречи с министром иностранных дел РФ, все остальное - вторично.

В Малайзии ищут еще 4 человек по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-ilo sūnus Kim Jong-namas
Полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата руководителя страны Ким Чен Ына.
Facebook друзья
Rambler's Top100