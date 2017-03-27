США осудили задержания участников протестов в Москве

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Deutsche Welle
понедельник, 27 марта 2017 г. 08:45
Белый дом "решительно" осудил задержания сотен участников протестных акций в Москве. Согласно заявлению представителя Госдепартамента США Марка Тонера, распространенному пресс-службой ведомства в понедельник, 27 марта, США "призывают правительство России незамедлительно освободить всех мирных протестующих".
© AP / Scanpix

В США считают, что действия российских властей, в результате которых задержанными оказались и правозащитники, и журналисты, - "поругание основных демократических ценностей". В Вашингтоне также заявили, что "встревожены" новостью о задержании российского оппозиционера Алексея Навального, а такжепоявлением полиции в здании Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный.

"Русский народ, как и все остальные народы, заслуживают иметь правительство, которое будет поддерживать свободное "пространство идей", прозрачное и подотчетное управление, равенство перед законом, а также возможность реализовывать свои права, не боясь возмездия", - говорится в заявлении Госдепа США. В Белом доме указали, что будут следить за развитием ситуации.

Deutsche Welle
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