США ослабили ограничения миграционного указа Трампа

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Deutsche Welle
среда, 1 февраля 2017 г. 11:45
США впустят 872 беженцев, а также лиц с двойным гражданством, если один из паспортов не был выдан в "проблемных" странах. При этом в "черный список" могут быть добавлены новые государства.
© Reuters/ Scanpix

После масштабной критики, обрушившейся на Белый дом в связи с миграционным указом нового президента Дональда Трампа, правительство США приняло решение частично ослабить введенные ограничения. В частности, власти сделали исключение для лиц с двойным гражданством, сообщил во вторник, 31 января, представитель таможенной службы Кевин Макалинен.

Таким образом, теперь граждане семи преимущественно мусульманских стран, попавших в "черный список", смогут все-таки въехать в США, если обладают любым другим гражданством. Ранее это исключение распространялось только на тех, у кого второй паспорт был американским.

Кроме того, власти США согласились впустить в течение текущей недели в страну 872 беженцев, чье прибытие было согласовано еще до подписания указа Трампом.

Макалинен также сообщил, что с момента вступления в силу указа (27 января) 721 гражданин "проблемных" стран с действительными американскими визами не был допущен к посадке на рейсы в США. При этом власти сделали исключения для 1060 человек из этих государств, которые обладают разрешением на проживание в Штатах.

"Черный список" может быть расширен

Министр национальной безопасности США Джон Келли, в свою очередь, заявил 31 января, что количество "проблемных" стран, для граждан которых Вашингтон может ввести въездные ограничения, может увеличиться.

Кроме того, по его словам, некоторые государства, которые уже попали в этот список, останутся в нем надолго, "если будут находиться на разных стадиях развала".

Протест дипломатов

Между тем группа американских дипломатов заявила о несогласии с миграционным указом Трампа. По информации Reuters, протест поддержали около 900 сотрудников Госдепартамента.

Это произошло вопреки предупреждению со стороны Белого дома, согласно которому дипломаты должны либо выполнять распоряжения, либо уходить в отставку. Протест американских дипломатов, работающих по всему миру, был распространен через специальный канал Госдепартамента США для критических замечаний.

Как следует из попавших в прессу черновиков документа, дипломаты называют решение Трампа предательством американских ценностей.

"Решение, закрывающее наши двери перед 200 миллионами законных путешественников в надежде помешать небольшому количеству злоумышленников, не сделает нашу страну более безопасной", — говорится в заявлении дипломатов.

27 января американский президент подписал указ о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств — Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Документ также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как отмечается в нем, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами".

Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок — до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям".

Deutsche Welle
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США ослабили ограничения миграционного указа Трампа
США впустят 872 беженцев, а также лиц с двойным гражданством, если один из паспортов не был выдан в "проблемных" странах. При этом в "черный список" могут быть добавлены новые государства.
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