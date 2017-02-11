США окажут гуманитарную помощь Северной Корее

В новогоднем обращении к нации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о скорой готовности к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. В начале января, незадолго до инаугурации Дональда Трампа, США расширили санкции в отношении Северной Кореи. 10 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ назвал приоритетной задачей нейтрализацию ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР.

Между США и Северной Кореей в настоящее время нет дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

В чем будет выражаться гуманитарная помощь Соединенных Штатов, в сообщении не уточняется.

Августовское наводнение в Хамгён-Пукто на севере КНДР стало самым разрушительным за последние 60 лет. Как сообщало Национальное метеорологическое управление КНДР, с 29 августа по 2 сентября там выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган. В общей сложности погибли более 130 человек, примерно 400 пропали без вести. Были разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, нанесен огромный ущерб транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам. По оценкам Красного Креста, землетрясение затронуло около 600 тысяч человек.

Правительство КНДР после этого объявило мобилизацию, призвав промышленные предприятия нарастить объемы производства цемента, строительных материалов и оборудования. Содействие пострадавшим оказывали функционирующие в Пхеньяне представительства международных гуманитарных организаций.