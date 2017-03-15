США обвинили сотрудников ФСБ России в атаке на Yahoo

Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых два сотрудника ФСБ России.

Осенью интернет-компания сообщила о крупнейшей утечке личных данных 500 миллионов пользователей, произошедшей в 2014 году. В Yahoo заявили, что считают, что за взломом стоит правительство некой страны, однако подробностей не привели.

Украденные данные включали личную информацию, включая имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также "незашифрованные секретные вопросы и ответы на них", которые использовались для дополнительной верификации доступа.

Обвинения по этому делу предъявлены двум сотрудникам ФСБ России - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину - и двум хакерам, предположительно, нанятым россиянами - Алексею Белану и Кариму Баратову.

Дмитрий Докучаев - один из обвиняемых по делу о госизмене в пользу США, расследуемом в России, с декабря прошлого года он содержится под арестом.

Вместе с ним по этому делу в декабре были арестованы его начальник - глава отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, а также топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

По неподтвержденным данным, они могли быть связаны с деятельностью группы "Анонимный интернационал", предположительно ответственной за взломы аккаунтов российских чиновников.

Это первые обвинения в киберпреступлении, предъявленные представителям российских спецслужб, отмечает Washington Post.

Минюст подозревает их в хакерской деятельности, электронном мошенничестве, краже коммерческой тайны, экономическом шпионаже.

По данным СМИ, обвинения не связаны со взломом серверов Национального комитета Демократической партии и расследовании ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию в 2016 году.