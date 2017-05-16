США обвинили режим Асада в массовых казнях заключенных

 (19)
bbcrussian.com
вторник, 16 мая 2017 г. 07:40
В тюрьме Сайедная под Дамаском ежедневно казнят по 50 человек, заявили в Госдепартаменте США. Тела убитых сжигают в специально построенном неподалеку крематории.
Bashar al-Assad
© AFP/Scanpix

Сирийские власти проводят массовые казни заключенных в тюрьме Сайедная под Дамаском, где ежедневно вешают около 50 человек. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс.

Для уничтожения трупов рядом с тюрьмой был построен крематорий, рассказал Джонс. По данным госдепартамента, в Сайеднае размещают по 70 заключенных в камерах, изначально рассчитанных на пять человек. Сведения о происходящем в тюрьме под Дамаском были собраны из различных источников, включая неправительственные организации, СМИ и разведданные, отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

О массовых казнях в сирийской военной тюрьме Сайедная в феврале этого года сообщала международная правозащитная организация Amnesty International (AI). По оценке AI, с 2011 по 2015 годы режимом сирийского президента Башара Асада там были казнены от 5 000 до 13 000 пленников, по большей части гражданских лиц.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Совбез ООН предостерег Пхеньян от новых ракетных испытаний (2)

Совбез ООН предостерег Пхеньян от новых ракетных испытаний
Совет Безопасности ООН резко осудил ядерные испытания КНДР. В заявлении совета от понедельника, 15 мая, Пхеньян предостерегают от дальнейшего проведения ракетных и ядерных испытаний, дестабилизации ситуации и обострения конфликтов.

СМИ: "Трамп поделился с Россией секретной информацией об ИГ" (13)

Islamo Valstybė
Как пишут Washington Post и New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым якобы похвастался наличием секретной информации, касающейся экстремистской группировки "Исламское государство".

Немецкий институт объявил о прощании с форматом mp3

Немецкий институт объявил о прощании с форматом mp3
Немецкий институт интегральных схем Фраунгофера сообщил, что 23 апреля 2017 года истек срок некоторых патентов на аудиоформат mp3, в связи с чем была прекращена программа его лицензирования компанией Technicolor и самим институтом.

Эксперты Совета Европы призвали Сербию признать расправу в Сребренице геноцидом (5)

Эксперты Совета Европы призвали Сербию признать расправу в Сребренице геноцидом
Эксперты Совета Европы призвали Сербию официально признать геноцидом массовую расправу над мусульманами в Сребренице в 1995 году.

Макрон и Меркель договорились о реформировании Евросоюза (13)

Susitiko E. Macronas ir A. Merkel
Новые власти Франции после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона начнут работу над реформированием Евросоюза совместно со своими немецкими коллегами. Ожидается, что уже в ближайшее время будет создана дорожная карта по проведению реформ внутри единого европейского пространства.
Facebook друзья
Rambler's Top100