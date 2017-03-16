США обвинили двух сотрудников ФСБ в кибератаке на Yahoo

Deutsche Welle
четверг, 16 марта 2017 г. 14:00
Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Докучаев и Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и правительственных чиновников из России и США.
"Yahoo"
© AFP/Scanpix

Министерство юстиции США официально выдвинуло против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина обвинения в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo. Об этом в среду, 15 марта, сообщается в пресс-релизе американского Минюста.

По версии обвинения, офицеры ФСБ Докучаев и Сущин наняли для взломов двух хакеров - россиянина Алексея Белана и гражданина Казахстана и Канады Карима Баратова. В конце 2014 года они получили незаконный доступ более чем к 500 млн аккаунтов в Yahoo. Среди жертв хакерской атаки оказались российские журналисты, правительственные чиновники из РФ и США, а также представители российской компании, занятой в сфере кибербезопасности. Все они представляли интерес для ФСБ, отмечается в сообщении Минюста США.

Кроме того, были взломаны аккаунты сотрудников российского инвестбанка, французской транспортной фирмы, швейцарского оператора биткоинов и американской авиакомпании.

Всего фигурантов дела обвиняют по 47 эпизодам, в частности в сговоре с целью компьютерного мошенничества, взломе компьютерных систем и экономическом шпионаже. По отдельным пунктам обвинения им грозит от 2 до 20 лет лишения свободы.

В феврале бывшему замначальника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрию Докучаеву в России предъявили обвинение в госизмене в пользу США.

Deutsche Welle
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США обвинили двух сотрудников ФСБ в кибератаке на Yahoo

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