США нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Сирии

США в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Сирии: десятки ракет обрушились на базу правительственных ВВС в провинции Хомс.

Первым об атаке сообщил канал NBCNews, позднее представитель администрации подтвердил эти данные для Reuters. Удар был нанесен ао аэродрому Шайрат - который, по данным СМИ, использовался и российскими ВКС. В Пентагоне утверждали, что по части базы, где могли находится российские самолеты, удары не производились.

С эсминцев США было выпущено 59 ракет Tomahawk. Они нанесли удар по аэродрому в провинции Хомс. Изначально предполагалось, что речь идет о массированном ударе по одной цели. Однако позже источники уточнили, что ракеты были выпущены по целому ряду военных объектов.

До настоящего времени коалиция во главе с США атаковала лишь цели ИГ*, не трогая войска Асада. Теперь начался новый этап военного вмешательства США в Сирии.

NEWSru.com ведет хронику начавшейся военной операции.



ХРОНИКА: США против Асада



04:30 CNN сообщает, что ракеты были выпущены с двух кораблей США, находящихся в Средиземном море.



Телеканал подчеркивает, что ранее коалиция во главе с США бомбила лишь цели, связанные с террористами "Исламского государства"*. Нынешняя атака может быть интерпретирована Асадом как начало войны, полагает CNN.



Ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

По данным Wiki, в провинции Хомс расположено три военных аэродрома: Тияс, Шайрат и Эль-Кусайр.



04:35 Reuters сообщает о резком падении курса доллара против японской иены на азиатских торгах в пятницу. Американская валюта в первые минуты потеряла пол-иены.

04:40: Заявление Трампа



Президент Дональд Трамп в момент ударов находится в поместье Мар-а-Лаго, где принимает председателя Китая Си Цзиньпина.

Спустя минуты после объявления об ракетных ударах он выступил с кратким заявлением.

Как передает Reuters, президент США заявил, что Башар Асад использовал смертельный нервно-паралитический газ, "чтобы убить многих людей". Ракеты поразили аэродром, с которого самолеты сирийских ВВС вылетели в провинцию Идлиб для нанесения удара с использованием химических боеприпасов.



04:46 Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго находятся глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности генерал Макмастер. Вице-президент Майк Пенс в Вашингтоне, он принимал японского премьера Синдзо Абэ.

04:50 Источник Reuters сообщает, что удар был нанесен по аэродрому, самолетам и заправочному комплексу на сирийской военной базе. Какой именно - по-прежнему не уточняется.



04:59 Корреспондент АР Джош Ледерман в своем Twitter сообщает, что Трамп выступал с заявлением "в поле", и потому видео появится позднее. Президент, как он передает, заявил, что США защищают "жизненно важные интересы национальной безопасности" и призвал другие "цивилизованные страны" присоединиться к попытке США "положить конец сирийской бойне".

Ледерман также напоминает о предстоящем визите в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона - он намечен на 12 апреля.





Secretary Tillerson's visit to Moscow next week just got a whole lot more interesting...

— Josh Lederman (@joshledermanAP) 7 апреля 2017 г.

05:04 СМИ напомнили о твите Трампа: в 2013 году он призывал президента Обаму не использовать военную силу в Сирии и приберечь "порох" на другой день.

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2013 г.



05:06 Washington Post молниеносно выпускает статью с заголовком: "Главный вопрос после ударов по Сирии: как ответит Россия?"

Проблемы только начинаются, а ситуация сейчас намного более взрывоопасна, чем в 2013 году, указывает WP.

05:10 Материал Русской службы ВВС напоминает о поводе для начала военной операции США - атаке самолетов на поселок Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Фактических доказательств применения химических боеприпасов мало, настаивают британцы: "В прессу попала только одна фотография места разрыва боеприпаса, на которой видны его части. Но при этом пока никто не идентифицировал их как часть химического снаряда, бомбы или ракеты".

CNN утверждает, что Трампа очень тронули фото детей, которые стали жертвами отравления зарином.

05:14 Сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщает, что удар по военному аэродрому привел к жертвам.



05:17 "Интерфакс" передает, что в эфире государственного ТВ Сирии удар США по аэродрому в Хомсе назвали "актом агрессии".



05:18 - на базе могли быть российские самолеты

Reuters со ссылкой на заявление Пентагона передает, что "удары не наносились по тем частям базы, на которых, предположительно, могли находиться российские силы".

05:21 Источник CNN утверждает, что "удары прекращены до новых распоряжений".

05:24 Назван аэродром, по которому нанесли удар американские ракеты: это Шайрат, расположенный к юго-востоку от Хомса. Источники "Коммерсанта" утверждали, что Шайрат используется российскими ВКС как "аэропорт подскока" при оказании огневой поддержки правительственным войскам в момент наступления.



05:29 Губернатор провинции Хомс в телефонном интервью государственному ТВ заявил, что удар "не был первым и, я уверен, не будет последним". Он не повлияет на лидерство и политику Сирии, заверил чиновник. Об этом сообщает Reuters.

05:35 В сенате США напоминают, что решение о крупной военной операции должно обсуждаться с конгрессом. Авторизацию использования военных сил (AUMF) утверждает сенат, но до настоящего времени американские силы в рамках коалиции успешно действовали в Сирии в рамках разрешения, выданного в 2001 году для борьбы с терроризмом.

05:36 - российские военные знали об ударах

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил на брифинге для журналистов, что Россию уведомили о предстоящих ударах. Для "многократных" контактов в четверг использовалась линия связи между военными двух стран, установленная для предотвращения конфликтов в ходе операций против террористов ИГ*.

05:37 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что шаги по смещению Асада с поста президента "уже предпринимаются". Он также подчеркнул, что США не искали одобрения Москвы для нанесения удара.



05:38 Пресс-секретарь Пентагона Дэвис уточнил данные об ударе: выпущено 59 ракет Tomahawk, целью был военный самолет, укрепленные авиационные ангары, цистерны с горючим и склады, бункеры с боеприпасами, радары, системы противовоздушной обороны.

05:46 Глава вашингтонского бюро Al-Hayat Джойс Карам утверждает, что в результате ракетного удара погибли бойцы ливанской "Хизбаллах", которая поддерживает наступательные операции армии Асада.

Arab sources speaking of #Hezbollah casualties at Shayrat Airfield hit by US missiles in province of Homs, #Syria

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) 7 апреля 2017 г.



05:50 Два эсминца США, которые нанесли удар - это, по-видимому, USS Ross и USS Porter. Экипаж последнего в феврале обвинял самолеты российских ВКС в опасных сближениях. Но это было не в Средиземном море, а в Черном.

05:55 CNN сообщает, что Пентагон в ближайшее время намерен представить доказательства химатаки: данные радаров о полете самолета, проследившие полет от аэродрома Шайрат до района, откуда можно нанести удар по поселку Хан-Шейхун.



05:57 Нефть подросла, сообщает ТАСС: баррель Brent впервые с начала марта стоит дороже 56 долларов. По данным Reuters, на новостях о военной операции акции в Азии и США упали в цене, а золото подорожало до максимума за 5 месяцев.

06:02 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не выполнила свои обязательства о ликвидации химоружия в Сирии. Договоренность 2013 года преподносилась как большой успех международной дипломатии: Асад обязался уничтожить все химоружие в Сирии. Соглашение было закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН 2118. В ней говорится о возможности в случае нарушения применить меры в соответствии с главой 7 Устава всемирной организации, которая допускает введение санкций и применение военной силы. Об этом напоминает ТАСС.



06:07 Анонсированные CNN данные Пентагона о бомбежке в Идлибе. На снимке, предположительно, маршрут самолета, взлетевшего с аэродрома, по которому нанесли удар "Томагавки".

BTW, DoD issued graphic it says is proof of Assad forces' responsibility for Tue chem attack, showing flight "track" to Khan Sheikoun & back pic.twitter.com/hakrBz1KJt

— W.J. Hennigan (@wjhenn) 7 апреля 2017 г.

06:12 Пентагон опубликовал фото и видео "Томагавков", взлетающих с борта эсминца USS Ross в Средиземном море.

JUST IN: Pentagon releases video of US cruise missile launch against Syrian airbase pic.twitter.com/Qbpoddhw1k

— Jon Passantino (@passantino) 7 апреля 2017 г.

Pentagon releases photos of US cruise missile strike against Syrian airfield pic.twitter.com/W0wYKUsr9l

— Jon Passantino (@passantino) 7 апреля 2017 г.



06:17 Сирийские власти подтвердили нанесение ракетных ударов США по базе ВВС в центральном районе страны. Об этом сообщает информационное агентство SANA. "Одна из наших военных баз в центральном районе (страны) подверглась сегодня утром ракетному обстрелу со стороны США, в результате чего имеются жертвы", - заявил военный источник в Сирии.

06:20 "Голос Америки" выложил видео обращения Трампа по поводу ракетного удара с русскими субтитрами.







06:44 Губернатор провинции Хомс Таляль Барази заявил, что авиабаза, по которой США нанесли удар, использовалась сирийской армией для борьбы с ИГ*, сообщает Reuters.



06:50 Россия была предупреждена об ударах по сирийской авиабазе за два часа до атаки. Об этом заявил "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон. По словам собеседника агентства, ВС США сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.



В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар, отметил Пэхон. "Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", - сказал "Интерфаксу" представитель военного ведомства, отметив, что "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".



06:52 Удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть на мировых рынках. Как передает CNN, при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсных контрактов на американскую нефть-сырец повысилась на 2%.

07:00 Власти Сирии проводят эвакуацию пострадавших в результате ракетного обстрела c авиабазы Шайрат. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.



Как заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази, которого цитирует ТАСС, операция по тушению пожара на территории аэродрома и эвакуации раненых продолжается уже около двух часов. Губернатор заявил журналистам, что ракетный удар "служит целям вооруженных террористических группировок".



07:13 Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе. Об этом, как сообщает ABC News, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.



07:20 Боливия, являющаяся непостоянным членом Совета Безопасности ООН, запросила проведение экстренной встречи Совбеза для обсуждения ударов США по авиабазе в Сирии. Об этом сообщил ТАСС дипломат одной из стран - членов Совбеза. Время проведения встречи пока не установлено, сказал собеседник агентства.