США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии

В Вашингтоне полагают, что именно с него сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия. Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе, руководствуясь "жизненно важными интересами национальной безопасности" США. Он обвинил президента Сирии Башара Асада в использовании смертельно опасных отравляющих веществ и гибели людей. Президент США призвал "цивилизованные страны" к тому, чтобы закончить бойню и кровопролитие в Сирии.

Российские вооруженные силы были предупреждены об ударе по авиабазе Шайрат, сообщил Пентагон. США не выпускали ракеты по тем участкам, где, по их данным, присутствуют войска РФ, заявили в оборонном ведомстве США.

Вашингтон проинформировал несколько стран о намерении нанести ракетный удар по Сирии, но России в списке этих стран не было, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс погибли четверо сирийских военных, передает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По их данным, удар американскими крылатыми ракетами практически полностью разрушил базу ВВС Сирии.

В результате атаки погибли четверо военных армии Сирии, включая одного офицера.

Минобороны Сирии пока не выпустило официального заявления по погибшим и пострадавшим в результате удара США по аэродрому.

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии в районе Хомса, по предварительным данным, не привел к "большим человеческим жертвам". Об этом сообщил губернатор Хомса Талал Барази, передает Reuters.

По его словам, при этом был причинен материальный ущерб.

"Я верю, дай бог, что человеческие жертвы невелики, но нанесен материальный ущерб. Мы надеемся, что жертв и пострадавших мало", — сказал он.

Барази добавил, что спасательные и противопожарные операции на аэродроме продолжались на протяжении двух часов.

Сирийские военные перед ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс эвакуировали персонал и оборудование. Об этом сообщает телеканал АВС News со ссылкой на очевидца.

По его мнению, такие действия сирийских военных свидетельствуют о том, что они предвидели операцию США, которая началась в ночь на 7 апреля.

Согласно информации телеканала, вся операция США длилась около 35 минут. В результате ракетного удара серьезно повреждены две основные взлетно-посадочные полосы авиабазы, также серьезные повреждения получили и здания на ее территории.

Местные жители рассказали телеканалу, что Россия использовала эту авиабазу в начале 2016 года, но в настоящее время там в основном работают сирийские и иранские военные.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о высокой степени уверенности в том, что в ходе атаки в Идлибе использовался газ зарин. Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил Москву в провале соглашения по химическому оружию в Сирии 2013 года. По его словам, РФ в этом вопросе была некомпетентна или являлась "соучастником", пишет Reuters. Американский удар по Сирии Тиллерсон назвал соразмерным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское министерство иностранных дел в ближайшее время сделает заявление по ударам США по базе ВВС Сирии, передает РИА "Новости".

Удар США по аэродрому в Сирии является "единичной" операцией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Минобороны США.

По словам чиновника, это означало, что удар будет "без каких-либо текущих планов эскалации".

Также он на условиях анонимности заявил, что считает, что операция не означает "серьезного изменения во взглядах президента США Дональда Трампа на внутренние дела".